РИАМО - 24 окт. В столице на улице Фридриха Энгельса в одной из квартир многоэтажного дома произошло возгорание на площади в шесть квадратных метров, в результате происшествия один человек погиб, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве.

«На улице Фридриха Энгельса, дом 7-21, в 12-этажном здании происходило возгорание личных вещей и мебели в квартире на седьмом этаже. Общая площадь пожара составила шесть квадратных метров. Принятыми мерами возгорание ликвидировано. К сожалению, один человек погиб и один пострадал», - скандал собеседник агентства.



Он добавил, что сейчас устанавливаются причины загорания.