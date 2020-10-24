РИАМО - 24 окт. Экономист Владислав Жуковский считает, что курс российского рубля будет зависеть от внешнеполитических факторов, он может оставаться под давлением до следующего года, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Волатильность на рынке валют обусловлена грядущими президентскими выборами в США, считает эксперт. Инвесторы пока не могут определить будущие изменения в экономике, что вызывает «болтанку» курса», - говорится в сообщении.

Эксперт отметил, что к 3 ноября курс американского доллара может приблизиться к позиции в 80-82 рубля. Также трудности в стабилизации рубля возникают из-за пандемии Covid-19.

Еще российский рубль остается под воздействием цен на нефть, которые также нестабильны из-за пандемии.

Жуковский рекомендует россиянам на сегодняшний день не складывать средства в доллары и евро, так как их стабильность может быть нарушена допэмиссией. Гораздо более защищенным активом является золото.​