РИАМО - 24 окт. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал рейтинг лучших российских бойцов, передает Газета.ru.

На первом месте в топе лучших оказался чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов.

«Вторым стал Александр Волков. Обладатель титула в легчайшем весе Петр Ян расположился на третьей позиции», - говорится в сообщении.

Четвертое место рейтинга досталось Забиту Магомедшарипову, а на пятой строчке разместился Ислам Махачев.

В субботу состоится турнир UFC 254 в Абу-Даби. Титульным боем соревнований станет встреча Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Также на турнире Александр Волков проведет бой с Уолтом Харрисом.