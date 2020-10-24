РИАМО - 24 окт. Завершающий выпуск участников набора 2019 года флагманской программы «Наставничество» провели в субботу в мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы АНО «Россия – страна возможностей».

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавируса, выпуск последней группы прошел в онлайн-формате. Программа «Наставничество» – одна из эффективных площадок для развития профессиональных и личностных навыков, объединения и дальнейшего сопровождения лауреатов проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Одна из компетенций современного лидера – это готовность к изменениям и умение быстро принять решение в нестандартной ситуации. Именно это сегодня показали участники программы. Мы готовились к торжественному выпуску на очной завершающей сессии в Мастерской управления «Сенеж», но, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, оперативно изменили планы», – сказала руководитель программы «Наставничество» Мария Мирова.

Она уточнила, что в мастерской есть все необходимое программное обеспечение, которое позволяет экспертам, наставникам и наставляемым работать как в группе, так и индивидуально.

Наставниками в программе выступают победители и финалисты конкурса управленцев «Лидеры России». За все время реализации программы ее участниками стали 214 человек. В рамках программы молодые люди, победители и финалисты разных конкурсов платформы в течение года получают персональные консультации от наставника.

Основными правилами наставничества, по словам тренера программы, эксперта Евгения Доценко, являются доверие и умение наладить контакт между наставником и наставляемым, регулярность встреч и открытость, готовность слышать и понимать друг друга.

Мастерская управления «Сенеж» совместно с клубом «Эльбрус» начала работу над тиражированием программы «Наставничество» и формированием ее универсальной методологии.