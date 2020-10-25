РИАМО - 25 окт. «Дачные» электропоезда будут выведены из расписания с воскресенья, изменения в расписании можно посмотреть на сайте РЖД или на железнодорожных станциях, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

Сезонное снижение пассажиропотока в столице повлекло за собой выведение из расписания электропоездов, которые курсируют по выходным.

«Изменения коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Савеловского направлений», – говорится в сообщении.

С изменениями в расписании движения поездов пригородного значения можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД или на сайте ОАО «РЖД».