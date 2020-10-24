РИАМО - 24 окт. Тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео со своим старшим сыном Александром, сообщает Газета.ru.

В видеоролике отец и сын боксируют около катка. Плющенко-младший стоит на коньках.

«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве. В обиду себя точно не даст. Пацан растет», — написал Плющенко-старший.

Недавно у Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской родился еще один сын. Малыша назвали Арсением.