РИАМО - 24 окт. Тренер по фигурному катанию, олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео со своим старшим сыном Александром, сообщает Газета.ru.
В видеоролике отец и сын боксируют около катка. Плющенко-младший стоит на коньках.
«Дерзкий и резкий, прям как я в детстве. В обиду себя точно не даст. Пацан растет», — написал Плющенко-старший.
Недавно у Евгения Плющенко и его жены Яны Рудковской родился еще один сын. Малыша назвали Арсением.
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