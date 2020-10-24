РИАМО - 24 окт. Адвокат Андрей Козбанов отметил, что коррупция многогранна, и с ней может столкнуться каждый, но коррупции можно противостоять, передает Федеральное агентство новостей.

Юрист отметил, что в России опасность коррупционного взаимодействия возникает на рынке бюрократических услуг, если чиновник находится на содержании, при выявлении чиновничьего предпринимательства, а также в сети взаимных обязательств.

«Вывод очевиден: коррупция появляется там, где есть публичная власть, лицо, распоряжающееся государственными ресурсами и разрешительным правом для работы субъектов хозяйствования. Поскольку она возникает и процветает только во властных структурах, нельзя называть коррупционерами врачей, учителей», — уточнил Козбанов.

Он добавил, что в данном случае люди продают свои услуги, профессиональное мастерство. На бытовом уровне, вне власти, это явление называется не коррупцией, а взяткой.

Адвокат пояснил, что наиболее используемым методом борьбы с коррупцией является ужесточение наказаний за данный вид преступления, а еще создание условий для своевременного обнаружения и пресечения факта коррупции.

Кроме того, в стране можно создать экономические механизмы, с помощью которых наделенные властью лица будут зарабатывать достаточно, но в законных рамках, а также будут иметь возможность карьерного роста.

Из инновационных методов борьбы с коррупцией специалист выделил внедрение технологии блокчейн для хранения публичных данных. Этот метод поможет уменьшить возможность создания нелегальных коррупционных схем благодаря хранению информации в открытом реестре.​