РИАМО - 24 окт. С 2015 года в столице реализуется крупнейшая программа благоустройства в новейшей истории «Моя улица», она изменила внешний вид Москвы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Когда мы начинали работы по благоустройству, не все понимали, зачем это нужно. Сейчас, спустя годы, комфортные улицы, парки, скверы, общественные пространства стали новым городским стандартом», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За время реализации программы столичные власти привели в порядок много улиц и переулков, обновили инженерные коммуникации, сделали тротуары удобными для пешеходов, отремонтировали фасады, убрали «воздушные» провода и беспорядочную рекламу. Более того, в Москве создали новые достопримечательности, а также подарили новую жизнь тем, что пришли в упадок.

Например, на месте заброшенной территории в самом центре города был создан уникальный парк «Зарядье», статус главной выставки страны снова вернулся ВДНХ. Кроме того, этой осенью закончили реставрацию здания и благоустройство территории Северного речного вокзала.

«Здорово, когда в городе появляются такие новые общественные пространства, но еще важнее - комплексное развитие всех районов Москвы», - подчеркнул Собянин.

Он отметил, что в 2019 году в Москве вступил в активную фазу проект «Мой район», целью которого является создание комфортных условий для каждого жителя мегаполиса. Рядом с каждым домом создадут уютный двор с детскими и спортивными площадками, школы, садики, поликлиника, места для отдыха, чтобы не нужно было на все праздники ехать в центр.

«Мой район» - живая программа, мы постоянно находимся в диалоге с местными жителями, принимаем от них предложения, согласовываем планировки дворов. Ведь только сами москвичи знают, что им нужно для комфортной жизни в своем районе», - добавил мэр.