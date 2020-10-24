РИАМО - 24 окт. Завершился матч между столичным футбольным клубом «Динамо» и «Сочи», в игре победила московская команда, сообщает Газета.ru.

Игра прошла в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги на столичном стадионе «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо имени Льва Яшина».

«Встреча завершилась со счетом 3:1. В составе победителей точными ударами отметились Даниил Лесовой, Себастьян Шиманьски и Даниил Фомин», - говорится в сообщении.

За сочинский клуб забил один мяч Миха Мевля.

В игре футболистам показали семь желтых карточек и одну красную.​