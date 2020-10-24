РИАМО - 24 окт. В связи с непринятием руководством МГТУ имени Баумана мер борьбы с распространением Covid-19 повторно выданы предписания о продлении дистанционного обучения студентов четырех корпусов вуза, сообщается на сайте управления Роспортебнадзора по Москве.

Также в адрес ректора вуза было выдано предписание о выяснении всех обстоятельств, способствовавших распространению коронавируса, обеспечении мероприятий по обеззараживанию воздуха в местах скопления студентов, пересмотре расписания учебных занятий, практик. Информация о выполнении предписаний должна быть предоставлена в октябре.

«Учитывая, что указанные нарушения совершены при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, и привели к распространению заболеваний среди студентов по разным учебным корпусам, в отношении должностного и юридического лица составлены административные протоколы по части 3 статьи 6.3 КоАП РФ», - говорится в сообщении.

Данная статья предусматривает назначение штрафа в отношении должностного лица в размере до 500 тысяч рублей, в отношении юрлица - административное приостановление деятельности. Материалы по данному делу направлены в суд.

Ранее в Роспотребнадзор поступили жалобы на отсутствие контроля со стороны руководства вуза за соблюдением требований по профилактике распространения Covid-19.

При проверке учебных корпусов вуза выявили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Вузу 20 октября выдали предписание о переводе студентов на дистанционное обучение и проведении полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий.

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.