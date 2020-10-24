РИАМО - 24 окт. Инфекционист-вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабилизируется в Москве через одну-две недели, передает Федеральное агентство новостей.

По словам специалиста, в России ситуация с Covid-19 стабилизируется не раньше, чем через месяц.

«Снижение количества случаев коронавируса, выявляемых в сутки, вероятно, ожидается после Нового года, отметил Евгений Тимаков. Сейчас важно следить за числом госпитализированных граждан», - говорится в сообщении.

Тимаков также подчеркнул, что сейчас важно оценить, насколько справляется система здравоохранения РФ.​

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Текстовая трансляция

24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.