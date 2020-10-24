РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 окт. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий 28 октября проведет в формате онлайн традиционную встречу с жителями.

«В среду, 28 октября, проведу очередную встречу с жителями городского округа Люберцы в режиме онлайн. Обсудим вопросы, связанные с жизнедеятельностью муниципалитета в период эпидемиологических ограничений, а также ряд других актуальных тем», - написал Ружицкий на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жители могут отправить свои вопросы по почте: vstrechaglavy@yandex.ru, а также озвучить по телефону прямого эфира: 8 (800) 600-21-85.

Трансляцию можно будет посмотреть в Instagram-аккаунте и на странице в соцсети «ВКонтакте» 28 октября, начало в 18:00.