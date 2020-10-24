РИАМО - 24 окт. За январь-сентябрь этого года в столице количество ДТП с пострадавшими с участием машин каршеринга выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Количество погибших не изменилось, а процент раненых снизился на 6,4%», - говорится в сообщении.

Водителей, которые пользуются каршерингом, просят соблюдать правила дорожного движения, а операторам каршеринга рекомендуют следить за водителями и не допускать нарушений.

«На дороге любая ошибка может стоить жизни», - подчеркивается в материале.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года.