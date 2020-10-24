РИАМО - 24 окт. Заслуженная артистка Украины и участница «Евровидения-2009» от РФ Анастасия Приходько заявила, что из-за продюсера Константина Меладзе осталась без средств к существованию, сообщает Федеральное агентство новостей.

Меладзе обратил внимание на девушку после ее победы на «Фабрике звезд». В 2009 году она представляла Россию на Евровидении. По итогам конкурса Приходько заняла 11 место. Продюсер посчитал, что девушка не оправдала его ожиданий.

«Все, не было больше интереса продвигать такой проект, как я», - уточнила певица.

Контракт с Приходько был расторгнут в одностороннем порядке, и девушка оказалась за бортом шоу-бизнеса. Песню «Мамо», которую Приходько пела на Евровидении, продюсер отдал певице Таисии Повалий.

У девушки произошел эмоциональный срыв, после которого она долго восстанавливалась. Кроме того, у Приходько совсем не было средств к существованию. Первые концерты певицы после возвращения на эстраду были бесплатными или за символический гонорар.​​