РИАМО - 24 окт. Стали известны стартовые составы столичного футбольного клуба «Динамо» и ФК «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Газета.ru.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Шиманьски, Комличенко, Н'Жи, Нойштедтер, Каборе, Фомин, Лесовой», - говорится в сообщении.
Команду из Краснодарского края представят следующие футболисты: Н. Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Цаллагов, А. Заболотный, Жоаозиньо, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов.
Матч стартовал в 14:00.
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