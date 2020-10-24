РИАМО - 24 окт. Стали известны стартовые составы столичного футбольного клуба «Динамо» и ФК «Сочи» в матче Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Газета.ru. «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Ордец, Шиманьски, Комличенко, Н'Жи, Нойштедтер, Каборе, Фомин, Лесовой», - говорится в сообщении. Команду из Краснодарского края представят следующие футболисты: Н. Заболотный, Терехов, Маргасов, Мевля, Цаллагов, А. Заболотный, Жоаозиньо, Маммана, Миладинович, Бурмистров, Юсупов. Матч стартовал в 14:00.​

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