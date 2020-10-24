РИАМО - 24 окт. В связи с проведением футбольного матча в Москве в районе станции метро «ЦСКА» 26 и 29 октября будут изменены несколько маршрутов наземного транспорта, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Футбольные матчи пройдут на стадионе ЦСКА.

«Так, 26 октября с 17:00 и 29 октября с 17:55 по измененным маршрутам будут ходить автобусы №№175 и 818 в Северном и Северо-Западном округах города Москвы. Изменения будут действовать до окончания спортивных матчей. Автобусы №175 последуют от остановки «Метро «Сокол» до остановки «Песчаная площадь». Автобусы №818 будут ездить на двух участках», - говорится в сообщении.

Первый маршрут пройдет от остановки «Метро «Динамо» до остановки «Дворец спорта «Мегаспорт» на улице Гризодубовой. Второй будет проходить от остановки «Силикатный завод» до «Песчаной площади».

Также с 1 ноября автобусы, которые ходят по маршрутам до городских кладбищ, перейдут на зимнее расписание. Выезжать они начнут позже, а заканчивать работу — раньше. Связано это с изменением времени работы кладбищ.