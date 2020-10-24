РИАМО - 24 окт. Министерство здравоохранения РФ совместно с федеральным министерством промышленности и торговли запустили в стране программу маркировки лекарств, передает Федеральное агентство новостей.

Система маркировки на сегодняшний день будет работать только в уведомительном режиме.

«Временный уведомительный режим позволит россиянам приобретать лекарства в ускоренном режиме, объяснили в ведомстве. По информации Минпромторга, некоторые фармацевтические организации столкнулись с технической неготовностью работы с маркированными препаратами», - говорится в сообщении.

Маркировка поможет уберечь граждан от поддельных медикаментов. В Минпромторге РФ заверили, что никаких задержек при покупке лекарств из-за маркировки не будет.​