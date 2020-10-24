РИАМО - 24 окт. В Московской области с вечера 25 октября до утра 26 октября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за тумана действует в Подмосковье с 22:00 25 октября до 07:00 26 октября.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Липецкой области. Следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности объявили в Тамбовской и Воронежской областях.

В ночь с 25 на 26 октября в Московском регионе ожидается плюс 4-6 градусов, облачно с прояснениями, без осадков. По Подмосковью прогнозируется местами туман.

Ветер будет дуть западного, юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду.