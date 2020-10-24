РИАМО - 24 окт. Столичный стадион «Открытие Арена» выполнил предписания Роспотребнадзора и взял обязательства по контролю санитарных норм, поэтому встреча «Спартак» - «Ростов» пройдет с участием зрителей, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«Футбольный матч, запланированный на 31 октября 2020 года на стадионе «Открытие Арена», можно проводить с участием не более 2730 человек при условии обязательного соблюдения полного комплекса санитарно-противоэпидемиологических мер, включая соблюдение масочно-перчаточного режима и социального дистанцирования», - говорится в сообщении.

На стадионе организуют 48 точек прохода, болельщикам будут бесконтактно измерять температуру. Также закуплены свыше 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) для раздачи посетителям.

438 сотрудников контрольно-распорядительной службы будут отслеживать на трибунах соблюдение дистанции в соответствии с маркировкой посадочных мест и соблюдение масочного режима в течении всей игры.

Кроме того в течение матча на стадионе будут показывать видеоролики и запускать аудиооповещения о необходимости соблюдения дистанции и использования масок и перчаток.

На спортобъекте усилят дезинфекцию помещений, воздуха, поверхностей, установят во всех общественных зонах дозаторы с санитайзером.

Спортсменам и персоналу стадиона «Открытие Арена» проведут тестирование на коронавирус методом ПЦР.