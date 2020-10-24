РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. В подмосковном Подольске автоволонтеры оказали помощь инвалиду в Доме ветеранов, женщине из Климовского дома-интерната и солдату-срочнику в военном госпитале, сообщается в группе «Волонтерское движение «МИЛОСЕРДИЕ - ПОДОЛЬСК».

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией снова введены некоторые ограничения, и многие социальные, а также медицинские учреждения, ввели карантин. Группа автоволонтеров активизировала свою работу.

«На этой неделе были две просьбы оказать содействие людям в изоляции, так как родные живут в другом городе и сами помочь не могут. Наши волонтеры по просьбе Лады из Москвы приобрели подгузники и пеленки для взрослых и передали их проживающей в Климовском доме-интернате женщине», - говорится в сообщении.

В военном госпитале лечится солдат срочной службы. Его родные из Смоленской области очень волнуются. Крестная перевела деньги, на которые закупили необходимое. В субботу все передали.

Руководство движения поблагодарило волонтеров за то, что они неравнодушны и активно участвуют в делах милосердия. Также отметило, что помогать людям, объединив усилия, гораздо легче.