РИАМО - 24 окт. В Москве одновременно реализуют сразу несколько крупных транспортных проектов, дорожное строительство активно ведется не первый год, с 2011 года в городе построили 1007,6 километра дорог, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За этой цифрой скрываются магистрали, которых раньше не было в столице, и полностью реконструированные по новым технологиям улицы и шоссе. Получается, что каждый год в столице вводили около 100 километров дорог», - говорится в сообщении.

Новое дорожное планирование было должно решить основные столичные проблемы — перенастроить связи между разными частями города, повысить доступность районов.

Особое внимание уделяется МКАД — одной из главных транспортных артерий столицы, по которой каждый день проезжает более 1,3 миллиона машин. Здесь в рамках развития дорожно-транспортной инфраструктуры строят новые развязки, направленные съезды. С 2011 года в Москве реконструированы 17 развязок с протяженностью дорог более 150 километров.

Еще ведется работа над хордовым кольцом, которое уже сегодня готово на 72%. Так, введены в эксплуатацию 190 километров дорог, 98 искусственных сооружений и 54 подземных и надземных пешеходных перехода.

Полностью открыта Северо-Западная хорда — 83 километра дорог, 32 искусственных сооружения и 30 пешеходных переходов. Кроме того, запущено движение по шести участкам Северо-Восточной хорды и трем участкам Южной рокады.

План реконструкции МКАД: что ждет кольцевую дорогу в ближайшие годы>>