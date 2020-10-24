РИАМО - 24 окт. На сегодняшний день оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России не планирует рекомендовать повторное закрытие границ с другими странами, передает ТАСС.

В то же время обсуждалась возможность сократить число рейсов в Турцию.

«Обсуждалось, что закрывать границы заново пока не планируется. Новые страны рассматривались, но решений нет», - сказал собеседник агентства, близкий к оперштабу.

Данную информацию также подтвердил и другой источник. На сегодня пока не планируется закрывать границы из-за пандемии коронавируса, как это было весной текущего года.

Кроме того, обсуждалась возможность увеличения частоты рейсов в ОАЭ.​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.