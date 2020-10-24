РИАМО - 24 окт. Более 100 школ, порядка 300 детских садов, около 200 соцобъектов различного назначения построили в Москве с 2011 года, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«В городе мы всегда уделяем большое внимание развитию социальной инфраструктуры. С 2011 года, помимо школ и детсадов, мы также ввели более 100 объектов здравоохранения и около 90 спортобъектов», - сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на сегодняшний день в городе реализуется один из интересных проектов - школа-трансформер на 1,9 тысячи мест в районе Левобережный. Здание учебной организации разделят на три секции с отдельными входами: для начальной, общей и средней школы.

На прилегающей к школе территории появятся зона отдыха для учеников, спортзона с футбольным полем, баскетбольной площадкой и тренажерами.

«Такие школы-трансформеры позволяют быстро адаптироваться под демографические изменения. Например, игровую комнату для начальной школы можно переделать в кабинет для дополнительных занятий. Планировочные решения стандартных кабинетов позволяют объединить два в одном», - добавил заммэра.

Он подчеркнул, что в столице планируют в будущем делать еще такие проекты.

Бочкарев уточнил, что данную школу-трансформер планируют ввести в эксплуатацию до конца текущего года.