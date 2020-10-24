РИАМО - 24 окт. Работе с коллекторными сетями в Москве уделяется много внимания, до 2025 года в системах коллектора столицы планируют поменять слаботочные системы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В Москве свыше 700 километров коллекторных сетей проложено под землей, столичная система коллекторных сетей считается одной из крупнейших на планете.

«Безаварийную и бесперебойную работу всех объектов коллекторного хозяйства города обеспечивают специалисты АО «Москоллектор». Это круглосуточное дежурство, ежедневные обходы и выезды ремонтных бригад», - говорится в сообщении.

Под землей в столице спрятаны сети городских коммуникаций. Водопроводные трубы протянулись на порядка 750 километров. Это расстояние можно сравнить с дорогой от Москвы до Казани. Кабели связи тянутся под землей на 21 тысячу километров.

Протяженность теплосетей в коллекторах составляет 1 тысячу километров, а силовых кабелей - порядка 7 тысяч километров.

В случае внештатных ситуаций в городе работает аварийная бригада, в состав которой входит 90 человек.