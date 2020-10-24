РИАМО - 24 окт. Московское областное региональное отделение ФСС РФ обеспечило застрахованных лиц, пострадавших от несчастных случаев на производстве, автомобилями Lada «Гранта», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Все транспортные средства оборудованы специальными средствами ручного управления, что позволяет водителю чувствовать себя за рулем уверенно и комфортно.

«Не чаще одного раза в семь лет травмированный на производстве имеет возможность получить новый автомобиль на основании решения бюро медико-социальной экспертизы о наличии у застрахованного лица медицинских показаний для получения транспортного средства и отсутствия противопоказаний к его вождению», - говорится в сообщении.

В 2020 году региональное отделение Фонда приобрело автомобили для пострадавших от несчастных случаев на производстве по государственному контракту на сумму более 10 миллионов рублей.

Получателю автомобиля отделением фонда предусмотрена ежеквартальная выплата денежной компенсации на приобретение горюче-смазочных материалов и текущий ремонт.