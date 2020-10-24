РИАМО - 24 окт. Департамент здравоохранения и департамент труда и социальной защиты населения Москвы оперативно провели проверку по факту публикации в СМИ и социальных сетях о ситуации с бабушкой, которую якобы оставили у подъезда после выписки из больницы, сообщается на сайте Депздрава столицы.

Женщина проходила лечение в городской клинической больнице имени О.М. Филатова с 9 по 23 октября. В больницу ее доставила скорая помощь с подозрением на инфаркт миокарда и коронавирусную инфекцию. Пациентка была обездвижена из-за недавнего перелома бедра (оперативное лечение не показано в силу давности перелома и возраста). В ГКБ женщина получала полный комплекс лечения в связи с коронавирусом, сопутствующими и хроническими заболеваниями.

«При поступлении в медицинской документации указаны контакты для связи работника социальной службы. Соцработник была хорошо знакома пожилой женщине, так как она состоит на социальном обслуживании – и эта сотрудница более десяти лет доставляет ей продукты, оказывает помощь в приготовлении пищи, оплате коммунальных услуг, доставке лекарств и так далее», - говорится в сообщении.

Пациентка неоднократно говорила о выписке домой во время нахождения в медучреждении. Накануне выписки заведующая отделением из больницы связалась с соцработником и сообщила о получении двух отрицательных тестов на коронавирус.

«Социальный работник встретила бабушку у подъезда, санитар и водитель подняли пациентку на десятый этаж. Не обнаружив ключей от квартиры, они предложили отвезти ее обратно в больницу, но бабушка категорически отказалась. Сразу же социальный работник позвонила сыну пожилой женщины, которого она тоже хорошо знает», - уточняется в материале.

Служба МЧС в присутствии сына пациентки взломала дверь. Санитар и соцработник оставались с женщиной. После этого соцработник накормила бабушку, напоила ее и поговорила с женщиной.

За тем бабушку занесли в квартиру, а социальный работник и сын выписанной пациентки переодели, накормили и уложили ее спать. Ночью с пожилой москвичкой оставался соцработник. Сейчас женщина находится дома.

Ситуация находится на контроле столичных департамента здравоохранения и департамента труда и социальной защиты. Пациентка будет обеспечена регулярным меднаблюдением.