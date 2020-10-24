РИАМО (БАЛАШИХА) - 24 окт. В субботу в сквере микрорайона Южный Балашихи открыли памятник первому главнокомандующему РВСН, главному маршалу артиллерии, Герою Советского Союза Митрофану Неделину, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Балашихи Сергей Юров, начальник Военной академии РВСН имени Петра Великого, генерал-майор Леонид Михолап, руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков, почетный житель Балашихи, генеральный директор 345 Механического завода, полковник запаса Рустам Гатауллин, ветераны, курсанты военной академии, жители. Открытие памятника приурочили ко Дню памяти Митрофана Неделина, который трагически погиб 24 октября 1960 года.

«Сегодня, в этот знаковый день, мы открыли памятник выдающемуся человеку, прошедшему четыре войны, Герою Советского Союза, маршалу Митрофану Неделину, стоявшему у истоков создания самого могущественного вида войск- Ракетных войск стратегического назначения, которому суждено было стать ядерным счетом Советского Союза. 60 лет назад этот день стал трагическим для ракетных войск», - сказал Михолап.

Он добавил, что маршал Неделин, а вместе с ним еще 74 человека, погиб при взрыве во время предстартовой подготовки к пуску первой межконтинентальной баллистической ракеты Р-16.

Михолап поблагодарил Юрова, Гатауллина за поддержку инициативы академии по установке памятника первому главнокомандующему РВСН Неделину.

«Этот проект стал возможным благодаря и помощи руководителя проекта «Аллея российской славы» Михаила Сердюкова. Уверен, что это не последний наш совместный проект увековечивания памяти наших великих соотечественников и их подвигов», - подчеркнул Михолап.

По словам Юрова, благодаря решению президента на территории Балашихи дислоцируется академия РВСН имени Петра Великого. И сегодня благодаря взаимодействию с ее руководством, активно ведется военно-патриотическое воспитание в школах города.

«Это знаковое мероприятие, которое мы проводим в день трагической гибели Митрофана Неделина, будет вписано в историю Балашихи, а сквер, который мы благоустроили по программе губернатора в прошлом году, уверен, станет местом притяжения, памяти и еще одной жемчужиной нашего города», - подчеркнул глава городского округа.

Также в ходе церемонии был проведен чин освящения памятника. А в заключении участники мероприятия возложили к бюсту цветы. Память маршала Неделина почтили минутой молчания. Почетный караул произвел несколько залпов из оружия.