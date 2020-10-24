РИАМО - 24 окт. На данный момент в столице ведется строительство почти 180 домов по программе реновации, с момента старта программы в эксплуатацию введено 68 многоквартирных домов, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«У нас в стройке находится 178 домов по программе реновации. Большое количество уже находится в проектировании, готовимся к выходу на площадки», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на прилегающих к построенным домам территориях создается новая городская среда, включая парки, зоны отдыха и социальные учреждения.

Программа реновации была утверждена в столице в августе 2017 года. Она касается порядка 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5174 домов.

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