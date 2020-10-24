РИАМО - 24 окт. В центральных областях России, в том числе в Московском регионе, на следующей неделе ожидает «бабья осень», сообщается на сайте «Метеовести».

Октябрь в центральной части страны пока идет по климатическому графику самого теплого в истории метеонаблюдений. Текущий месяц может побить рекорд самого теплого октября 1967 года (плюс 9,8 градуса против плюс 9 градусов).

«Начиная с воскресенья в регионе скажется постепенное влияние антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за туч станет неуверенно выглядывать солнце, днем до плюс 9-11 градусов», - говорится в сообщении.

Огромный антициклон принесет в центр страны комфортную теплую погоду. Температура прогнозируется на 5-6 градусов выше климатической нормы.

Под утро воздух будет остывать до плюс 1-6 градусов, а днем столбики термометров могут показать от плюс 6 до плюс 11 градусов. Атмосферное давление прогнозируется высокое, оно может подняться до 755 миллиметров ртутного столба.

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