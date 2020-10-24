РИАМО - 24 окт. В Коломне 23 октября был побит температурный рекорд по теплу, который держался с 1989 года, сообщается на сайте «Метеоновости».

Возврат очень теплой погоды в центральные области страны 23 октября стал причиной установления новых рекордов. Рекорды по теплу были зафиксированы в Московской, Тульской и Рязанской областях ЦФО.

«В Коломне максимальная температура 23 октября повысилась до плюс 16,2 градуса, что на одну десятую градуса выше рекорда 1989 года», - говорится в сообщении.

Теплая погода сохранится в центральных регионах РФ до конца октября. При этом аномального тепла синоптики не прогнозируют.