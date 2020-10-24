РИАМО - 24 окт. Столичные учителя за первую неделю дистанционного обучения старшеклассников выставили в журналах «Московской электронной школы» (МЭШ) почти 2 миллиона оценок, говорится в сообщении пресс-службы департамента образования и науки столицы.

При этом столичные школьники получили 1,89 миллиона пятерок.

«Всего за эту неделю учителя провели для ребят средней и старшей школы более 481 тысячи онлайн-уроков в формате видеоконференцсвязи, это 91% от общего числа всех запланированных дистанционных занятий в МЭШ», - говорится в сообщении.

За прошедшую неделю учителя провели в МЭШ свыше 12 миллионов сессий онлайн-уроков.

На сегодняшний день у МЭШ свыше 2 миллионов пользователей. Каждый день к урокам подключаются более 600 тысяч школьников и преподавателей.

С 19 октября 500 тысяч учеников 6-11 классов школ Москвы перешли на дистанционное обучение на две недели из-за ситуации с коронавирусом. Ученики 1-5 классов учатся очно.

Ученики старшей и средней школы лучше владеют информационными технологиями, поэтому переход на дистанционное обучение позволит сохранить их здоровье и сократить нагрузку на школы.

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.