РИАМО - 24 окт. Столичное правительство ведет активную работу по восстановлению прав дольщиков, с начала года права восстановили 2,4 тысячи дольщиков, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«С начала года мы восстановили права 2,4 тысячи граждан. До конца года в этом направлении еще предстоит много работы - решить проблемы порядка 2,5 тысячи дольщиков», - сказал Бочкарев.

По его словам, на данный момент по всем объектам столицы, которые необходимо достроить в рамках решения проблем обманутых дольщиков, определен механизм завершения строительства.

Он добавил, что с 2011 года в городе ключи от своих квартир получили 18,8 тысячи обманутых дольщиков.