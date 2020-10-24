РИАМО - 24 окт. К концу текущего года для пассажиров откроется станция Большой кольцевой линии «Электрозаводская», она образует крупный транспортно-пересадочный узел, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Станция очень важная для нас. Это объект ввода этого года. Сейчас там завершаются отделочные работы. Ведутся работы по пусконаладке внутренних инженерных систем управления станций. До конца года готовимся к пуску с пассажирами», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что станция важна, так как будет формировать крупный транспортно-пересадочный узел. Там будут пересекаться Московские центральные диаметры, Арбатско-Покровская и Большая кольцевая линии столичной подземки.

«Мы разгружаем центральную часть города, перемещаем пассажиров в разных секторах. Там также будут возводиться объекты делового назначения. Также будет возведен мостовой переход через Яузу для того, чтобы жилые районы и деловые получили пешеходную связь», - добавил заммэра.

Метро до Рублевки: когда откроется Рублево‑Архангельская линия столичной подземки>>