РИАМО - 24 окт. Школы Москвы стали отказываться от кружков и секций или переводят их на дистанционку, а в учреждениях, где секции продолжают работать, зачастую принимают странные меры предосторожности, пишет в субботу газета «Известия».

Так, например, в некоторых школах детей рассаживают по разным кабинетам, которые затем по очереди обходит учитель. Занятие получается почти заочным, а изоляция при этом — весьма относительной.

«Сейчас секции при школах — единственная возможность очного дополнительного образования для младшеклассников, так как остальные кружки Москвы временно закрыты», - говорится в сообщении.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин написал в личном блоге, что учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации с 19 октября по 1 ноября работать не будут. Позже заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью ТАСС заявила, что кружки при школах все же сохранятся. При этом занятия должны будут проводиться в рамках одной параллели. Школы по-своему трактуют эти требования.

«После каникул занятия разрешены только в одной параллели, но в нашей школе учеников даже из одной параллели рассаживают по разным классам. При этом перед уроком учитель обходит их и лично раздает учебные материалы, а потом их лично же собирает. После занятий все дети все равно встречаются в одной раздевалке. Какой тогда смысл в том, чтобы их рассаживать, не очень ясно», - рассказал москвич Александр Григорьев, чей ребенок учится в школе №1570.

По его словам, учитель в итоге ведет занятие дистанционно, потому что находиться в разных кабинетах одновременно невозможно. И выходит, что родители оплачивали очные занятия, а получили дистанционку.

Родители столичных школьников жалуются и на другие схожие ситуации. Кроме того, в некоторых школах секции просто закрывают.

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24 ОКТЯБРЯ

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