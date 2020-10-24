РИАМО - 24 окт. Отец рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, скончался, сообщает Газета.ru.
Михаил Вакуленко умер на 61-м году жизни.
«Ты останешься в моем сердце и в моих воспоминаниях настоящим русским офицером, целеустремленным, самоотверженным, мечтавшим изменить мир, искренним идеалистом, верящим в справедливость и в человечность... Покойся с миром», - отметил Баста.
Рэпер не назвал причины смерти отца.
В Instagram-аккаунте музыканта поклонники высказали слова соболезнования. Баста поблагодарил всех за поддержку.
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