РИАМО - 24 окт. Весь руководящий состав строительного комплекса столицы пройдет вакцинацию против коронавирусной инфекции, кроме того, на всех стройплощадках строго следят за соблюдением требований Роспотребназдора из-за ситуации с Covid-19, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Обязательно планирую сделать прививку. Сейчас прохожу все необходимые обследования в ближайшее время пройду вакцинацию. Вакцинацию пройдет и весь руководящий состав наших подразделений, строительного комплекса», - сказал Бочкарев.

Он добавил, что на строительных площадках и в офисах Москвы также принимаются все меры безопасности.

«Часть людей мы перевели на удаленную работу. Это, конечно, сказывается на темпах работ. Но мы все равно соблюдаем сроки строительства», - отметил заммэра.

В Москве работодателей обязали перевести не менее 30% сотрудников на удаленный режим работы. Эту меры приняли из-за ситуации с распространением коронавируса.

11 августа 2020 года в РФ зарегистрировали первую отечественную вакцину «Спутник V». Она также стала первой в мире вакциной против Covid-19. Позже появилась и вторая вакцина отечественного производства —​ «Вектор».

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.