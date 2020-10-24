РИАМО - 24 окт. За минувшие сутки доставили в столичные медучреждения 1339 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 299 пациентов, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в мегаполисе подтверждено 4453 новых случая заражения Covid-19.

«Среди новых выявленных случаев: 43,2%— от 18 до 45 лет, 30,7%— от 46 до 65 лет, 11,8%— от 66 до 79 лет, 4,8% — старше 80 лет, 9,5% — дети», - говорится в сообщении.

Пожилым москвичам и горожанам с хроническими заболеваниями рекомендуют соблюдать домашний режим из-за ситуации с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.