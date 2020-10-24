РИАМО - 24 окт. Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российского бойца Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Газета.ru.

«Друзья и коллеги, на этой неделе у меня диагностировали Covid-19, и я лечусь в больнице. Хочу сообщить об этом, чтобы любой, кто был в контакте со мной, мог принять необходимые меры предосторожности», — написал Абдель-Азиз в своем Instagram -аккаунте.

В субботу на турнире UFC 254 в Абу-Даби Хабиб Нурмагомедов проведет поединок с американском бойцом Джастином Гэтжи.​

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.