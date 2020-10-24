РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 окт. В подмосковном Подольске во время пожара в квартире на улице Кирова огнеборцы спасли 18 человек, в том числе трое детей, пострадала хозяйка квартиры, она находится в больнице, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник пожарной охраны.

23 октября в 11:59 минут на пульт ЦППС Подольского пожарно-спасательного гарнизона городского округа Подольск поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: улица Кирова, дом 58, квартира 90. К месту вызова направили дежурные подразделения пожарной охраны в составе ПСЧ-7, ПСО-17, ПЧ-247, ПЧ-258, СПСЧ-29. К прибытию первых пожарных расчетов происходило горение в квартире на третьем этаже многоквартирного жилого дома, сильное задымление в подъезде.

«Основные усилия пожарных были направлены на спасение людей. В ходе проведения разведки, звено газодымозащитной службы 7-й пожарно-спасательной части спасло и эвакуировало 18 человек, из них трое детей. Выводили по лестничному маршу, предварительно надев на эвакуируемых спасательное устройство», - сказал сотрудник.

При пожаре пострадала хозяйка горящей квартиры. Ее передали скорой помощи для госпитализации в Подольскую городскую больницу №2 с ожогами верхних дыхательных путей и лица.

Прибывшие дополнительные силы направили на верхние этажи жилого дома для проверки квартир на наличие возможных пострадавших. Спасатели поисково-спасательного отряда № 17 совместно с личным составом Подольского пожарно-спасательного гарнизона осмотрели и сопроводили спасенных и эвакуированных жильцов, в том числе и детей.

Звенья газодымозащитной службы 247-й и 29-й пожарной части также участвовало в спасательных работах с использованием ручных лестниц и автолестницы. Личный состав Подольского пожарно-спасательного гарнизона действовал на пределе возможностей, благодаря четким и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений гибели граждан допустили.

В 12:12 локализовали пожар, в 12:41 ликвидировали открытое горение, в 13:00 - последствия пожара. В результате пожара на площади 20 квадратных метров сгорела мебель, отделка и личные вещи владелицы однокомнатной квартиры. Предварительная причина возгорания устанавливается. На месте работали восемь единиц техники, 30 человек личного состава.