РИАМО - 24 окт. Концертный зал «Известия Hall» на Пушкинской площади в столице опечатают за нарушения мер профилактики коронавируса, сообщил журналистам главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Даниил Кобразов.

Он уточнил, что специалисты управления Роспотребнадзора по столице продолжают мониторинговые обследования мест массового скопления людей в городе.

«Сегодня был проверен клуб «Известия Hall» по адресу: Пушкинская площадь, дом 5. По результатам обследования был выявлен ряд грубых нарушений требования санитарного законодательства, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции», - сказал Кобразов.

По его словам, посетители концертного зала не соблюдали социальную дистанцию в 1,5-2 метра, нарушали масочно-перчаточный режим.

Он добавил, что в помещении концертного зала в полном объеме не примеряются средства по обеззараживанию воздуха. Специалисты еще высказали замечания по дезинфекции.

«По факту выявленных нарушений было передано уведомление о явке с целью составления протокола о временном запрете деятельности. В понедельник (26 октября - ред.) произойдет опечатывание данного клуба, и материалы будут переданы в суд», - подчеркнул специалист.

Он уточнил, что концертный зал будет привлечен к ответственности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Штраф по данной статье может составить до 500 тысяч рублей.

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.