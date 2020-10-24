РИАМО - 24 окт. В столице за минувшие сутки выявили 4453 новых случая коронавирусной инфекции, всего в мегаполисе был зафиксирован 391 361 случай инфицирования, сообщает московский оперштаб.

За сутки в городе скончались 63 пациента с коронавирусной инфекцией, с начала пандемии – 6312 заболевших. Выздоровели за сутки 2639 пациентов, за все время пандемии - 287 910 человек.

В РФ за минувшие сутки подтвердили 16 521 новый случай коронавирусной инфекции. Из них 25,8% пациентов не имели проявлений заражения. За сутки зафиксировано 296 летальных исходов, врачи вылечили 11 567 человек.

С начала пандемии в России зафиксировано 1 497 167 случаев Covid-19, скончался 25 821 человек, выздоровели 1 130 818 пациентов.

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Текстовая трансляция

24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.