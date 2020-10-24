РИАМО - 24 окт. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов считает, что спад по заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране можно ожидать в феврале-марте следующего года, сообщает ТАСС.

«Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней - это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам. Тогда наступит стабилизация процесса, но мы еще не говорим о снижении, потому что должно пройти время, когда эпидпроцесс будет стабилен, но вирус все еще будет распространяться», - сказал Горелов.

Он уточнил, что затем ожидается устойчивое снижение, как специалисты наблюдали в РФ после 11 мая.

«Скорее всего, это февраль-март, когда мы войдем в фазу снижения», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что россиян не должна пугать статистика по новым выявленным случаям Covid-19, так как в конце августа-начале сентября были прогнозы о росте числа зараженных до 17-18 тысяч.

По его словам, данный рост числа заболевших связан с тем, что еще недостаточное количество жителей страны встретилось с коронавирусом.​

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.