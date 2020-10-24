РИАМО - 24 окт. В Серпухове продолжаются работы по благоустройству площади Ленина в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среды», они завершены на 98%, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Министр благоустройства региона Михаил Хайкин проверил ход данных работ. Проект благоустройства в 2019 году одержал победу на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«На сегодняшний день процент выполнения работ по благоустройству территории составляет 98%. Выполнены работы по укладке плиточного мощения и установке малых архитектурных форм на объекте», - говорится в сообщении.

Также на площади установили уличное освещение, уложили газоны, высадили и деревья, установили детскую площадку. В рамках работ на данной территории появился арт-объект, на котором планируется демонстрация картин с видами города.

Рабочим осталось закончить укладку асфальта, облицовку памятника Ленину, обустройство территории на месте фундамента разрушенного храма. Также будет установлен памятник вида товарной площади.

«Ключевая задача проекта – поддержать инструментами благоустройства наметившийся тренд к переосмыслению исторических кварталов Серпухова как ценности, мест, которые снова могут стать актуальными, насыщенными функциями и сервисами», - сказал Хайкин.

В 2019 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Серпухове реконструировали Привокзальную площадь. Здесь была изменена схема движения автотранспорта, появилась пешеходная зона, новые остановочные павильоны, лавочки, урны, новое современное уличное освещение и видеонаблюдение. В центре площади установлен памятник Дмитрию Донскому и Владимиру Храброму, а также фонтан.