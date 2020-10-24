РИАМО - 24 окт. В восьми регионах России ситуацию с коронавирусной инфекцией можно оценить как тяжелую, сообщает РИА Новости.
Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что создана карта страны по распространению коронавируса на основе официальной статистики. Регионы разбиты на группы по динамике распространения инфекции: «зеленые» (показатель распространения стабильный), «светло-желтые» (удовлетворительный), «светло-красные» (неудовлетворительный), «темно-красные» (тяжелый).
Он уточнил, что в самую тяжелую категорию вошли: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.
По словам эксперта, Москва и Московская область вошли в «светло-желтую» зону, где ситуация с коронавирусом удовлетворительная.
Он добавил, что самыми стабильными с точки зрения распространения инфекции в РФ являются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
24 ОКТЯБРЯ
- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.
- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.
- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.
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