РИАМО - 24 окт. В восьми регионах России ситуацию с коронавирусной инфекцией можно оценить как тяжелую, сообщает РИА Новости.

Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян отметил, что создана карта страны по распространению коронавируса на основе официальной статистики. Регионы разбиты на группы по динамике распространения инфекции: «зеленые» (показатель распространения стабильный), «светло-желтые» (удовлетворительный), «светло-красные» (неудовлетворительный), «темно-красные» (тяжелый).

«В целом по России ситуация значительно ухудшилась с сентября. <...> Пришлось ввести новый цвет на карте «темно-красный». Он обозначает регионы с наиболее тяжелой ситуацией, распространение заболевания там растет быстрее всего», - сказал Тавадян.

Он уточнил, что в самую тяжелую категорию вошли: Бурятия, Чукотка, Республика Алтай, Новосибирская область, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область, Ненецкий автономный округ.

По словам эксперта, Москва и Московская область вошли в «светло-желтую» зону, где ситуация с коронавирусом удовлетворительная.

Он добавил, что самыми стабильными с точки зрения распространения инфекции в РФ являются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область.​

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24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.