РИАМО - 24 окт. Роспотребнадзор приостановил работу студии маникюра Лены Лениной в Лубянском проезде в Москве из-за нарушений мер профилактики коронавирусной инфекции, сообщила журналистам главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Москве Елена Калугина.

«Сегодня составлены протоколы в отношении студии маникюра Лены Лениной по адресу: Лубянский проезд, дом 27/1, строение 1, по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, проведено опечатывание помещений», - сказала Калугина.

По ее словам, в салоне специалисты обнаружили нарушения при проведении дезинфекции и стерилизации инструментов, еще не в полном объеме в помещении проводилась дезинфекция поверхностей.

Она добавила, что персонал салона, который отвечает за приготовление дезинфицирующих растворов, не знает, как приготовить и использовать данные растворы.

Калугина подчеркнула, что материалы по проверке студии маникюра будут переданы в Басманный районный суд столицы.

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