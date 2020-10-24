РИАМО - 24 окт. На стройплощадках Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) строители ускорили темпы работ, решены вопросы по инженерным коммуникациям, сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

«Со времени последнего поста мы значительно продвинулись, решили все ключевые вопросы по инженерным коммуникациям и значительно ускорили темпы работ! <…> На совещании еще раз прошелся по ключевым вопросам проекта», - написал Хуснуллин в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, скоро на всей трассе планируется запускать движение транспорта.

ЦКАД будет иметь протяженность 336 километров. Трассу возводят в пять пусковых комплексов – этапов строительства.

Новая кольцевая дорога пройдет по территории новой Москвы и Подмосковья на расстоянии 50 километров от МКАД.