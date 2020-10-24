РИАМО - 24 окт. Российская столица улучшила свои показатели в международном рейтинге The World‘s 100 Best Cities, поднявшись еще на одну позицию, теперь Москва занимает четвертое место, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Москва в рейтинге опередила Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мировые мегаполисы. Первое место среди «Лучших городов для жизни, работы, инвестиций и посещения» занял Лондон. Затем идут Нью-Йорк и Париж.

«Наш город исторически входит в число международных культурных и цивилизационных центров. А благодаря комплексным программам развития, запущенным в последние годы, мы смогли упрочить позиции по всем ключевым направлениям: укрепили экономику, нарастили инновационный потенциал, создали цифровую экосистему для жителей и бизнеса», — сказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что в российской столице задан новый стандарт качества городской среды, который предполагает, что современные общественные пространства и инфраструктура мегаполиса должны быть в каждом районе.

По ее словам, данную задачу власти Москвы последовательно решают в рамках программы «Мой район».

Сергунина уточнила, что вместе с системным развитием столицы растет ее туристическая привлекательность, а также открываются новые возможности для реализации молодых горожан в науке, творчестве, предпринимательстве, волонтерстве и так далее.

«В прошлом издании рейтинга Resonance Москва вошла в топ-5 из 100 лучших городов мира, а сейчас российской столице удалось улучшить результат, пропустив вперед лишь Лондон, Нью-Йорк и Париж», — отметил заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Он добавил, что при составлении данного рейтинга эксперты рассматривают статистические данные, образ городов в глазах пользователей соцсетей.

«Так, Москва второй год подряд входит в топ-5 мегаполисов, которые наиболее часто упоминаются при помощи хэштегов в сети Instagram», — уточнил заммэра.

Международная консалтинговая компания Resonance Consultancy составляет рейтинг The World‘s Best Cities с 2016 года. В топе городов учитывают качество жизни, уровень развития и глобальную конкурентоспособность.

«В Москве сформирована надежная база для развития современных технологий и повышения комфортности городской среды», — отметил глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, в Москве созданы благоприятные условия для предпринимателей, есть рабочие места и широкий выбор предложений по разным вакансиям для горожан и гостей столицы.

Эксперты рейтинга особо отметили лидерство российской столицы в категории «Продукт». Они снова признали Москву ее лучшей по следующим параметрам: инфраструктура (в частности, сеть аэропортов), культурные площадки и достопримечательности.

Еще Москва вошла в топ-3 мегаполисов мира в категории «Место». Эксперты оценили благоустройство, безопасность и развитие городской среды. А в категории «Люди» российская столица поднялась со 143-го на 12-е место. Кроме того, город вышел на второе место по числу жителей с высшим образованием.