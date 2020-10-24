РИАМО - 24 окт. В Красногорске на Новоникольской улице произошло возгорание на автомойке, площадь пожара достигала 500 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:28 в субботу.

«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось открытое горение в здании автомойки на площади 375 квадратных метров. В 01:56 – локализация пожара на площади 500 квадратных метров», - говорится в сообщении.

Добиться ликвидации открытого горения пожарным удалось в 02:09. Полная ликвидация возгорания объявлена в 04:25. В результате происшествия пострадавших нет.