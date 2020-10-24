РИАМО - 24 окт. Московские врачи вылечили еще 2639 человек от коронавирусной инфекции, всего в городе выздоровели около 288 тысячи пациентов, сообщает оперштаб столицы.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек», - сказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Из-за роста количества случаев заражения коронавирусом в городе ввели ряд ограничений. Так, предприятия и организации столицы должны перевести не менее 30% сотрудников на дистанционную работу. Жителей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями попросили соблюдать домашний режим.

В общественных местах и транспорте Москвы обязательно нужно соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.