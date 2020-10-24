РИАМО - 24 окт. В столице за минувшие сутки умерли 63 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб Москвы.

За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших, выздоровел 285 271 пациент. В городе всего было выявлено 386 908 случаев заражения.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в городских медучреждениях имеется достаточное количество коек для больных с коронавирусом.

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Текстовая трансляция

24 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 16 521 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 480 больных. В Москве - 4 453.

- 2639 пациентов вылечились от коронавируса в столице за сутки. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 287 910 человек.

- Еще 63 человека с Covid‑19 скончались в Москве. За все время пандемии в мегаполисе скончались 6312 заболевших.